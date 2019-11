Ilva, Fico: nessuno può venire qui a fare il comodo proprio

Sappiamo tutti che lo scudo penale non ha proprio nessuna motivazione di essere rispetto al contratto, quindi ciò che sta accadendo è che, probabilmente, Mittal o si è fatta male i conti in tasca quando ha firmato il contratto, quindi o sono stati incapaci e questa capacità non può pagarla l'Italia e non possono pagarla i lavoratori italiani e, se non sono stati incapaci, peggio ancora e, infatti, oggi è tutto agli atti dei tribunali! Lo Stato deve essere forte e unito a dire che si deve continuare a produrre acciaio in Italia in un certo modo, quindi rispettando l'ambiente e la salute dei cittadini, rispettando il lavoro e nessuno può venire a fare in Italia quello che vuole, ciò che vuole, il comodo proprio!