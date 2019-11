Ilva, Gelmini: da Patuanelli no idee e non ci sono risorse

Oggi mi aspettavo di ascoltare da Patuanelli quantomeno la disponibilità a votare un emendamento, che Forza Italia ha già depositato, al decreto fiscale per reintrodurre l'immunità penale e togliere quest'alibi dal tavolo, invece non abbiamo ascoltato nulla! Dove, poi, il Governo trovi le risorse, lo Stato trovi le risorse per entrare in Ilva, io non lo so!