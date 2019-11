Ilva, Renzi: impedire spegnimento altoforno

È evidente che Mittal ha da tempo l'obiettivo di andarsene da Taranto. Credo che non gli vada permesso di spegnere l'altoforno. Poi, naturalmente, ci sarà una causa legale e Mittal pagherà miliardi nei prossimi anni, ma il punto non è la causa legale nei prossimi anni. A me interessa che non spengano l'altoforno, perché lo spegnimento dell'altoforno sarebbe una follia! E, quindi, credo che, dopo tante discussioni sterili di questi giorni, finalmente sia chiaro il punto. Il tema centrale non è né lo scudo penale né altro. Il tema è la chiusura dell'altoforno, lo spegnimento dell'altoforno!