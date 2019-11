Ilva,Delrio: Taranto è il futuro di questo governo

È stato un errore dare un alibi all'azienda! Questo lo voglio dire con molta franchezza in quest'aula! Per noi è stato un errore dare un alibi all'azienda, ma, come lei ha detto, come ha detto ieri sera il Presidente del Consiglio, possiamo rimediare in 5 minuti! Taranto è l'Italia, Taranto è il futuro di questo Governo! Questo Governo deve giocare tutto su Taranto!