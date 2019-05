Inchiesta Expo, Sala: io più amareggiato che preoccupato

Ovviamente sappiamo che è un momento in cui a Milano ci sono varie persone che sono sotto inchiesta, però, anche rispetto al suo futuro politico, la preoccupa questa attenzione della magistratura o no? “Sono più amareggiato che preoccupato, perché dal punto di vista politico, anche in caso di condanna, siamo molto lontani dalla Severino. Sono amareggiato perché, obiettivamente, insomma, io penso di aver fatto un mezzo miracolo. In Expo ho lavorato anche da solo per molto tempo, per cui mi duole. Rimane il fatto che chi fa una scelta di vita come la mia sa che queste cose possono accadere. Sono fiducioso. Vediamo”.