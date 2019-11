Inchiesta Open, Migliore: "Iv è il partito più trasparente"

Noi siamo il partito più trasparente, che ha agito nella maniera più trasparente, che si sia mai visto in Italia e, quindi, mentre dico a quelli che hanno fatto delle grandi donazioni, magari non le fate più perché, altrimenti, qualcuno vi può venire a fare perquisizioni, voglio anche dire che nel corso solo dell'ultima giornata abbiamo raccolto 5 mila euro in donazioni da 5 a 10 euro. Ad esempio, la Casaleggio Associati ha un ruolo molto più rilevante nella direzione politica. Addirittura si fanno le scelte dei candidati rispetto al Movimento 5 Stelle. Credo che anche in quel caso bisognerebbe capire se ci sono stati dei finanziamenti. Il punto non è ricevere finanziamenti. Il punto è se ci sono stati scambi di interessi, di favori.