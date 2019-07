La Rackete denuncia Salvini: chiudetegli i social

“Chiudete le pagine ufficiali del Ministro dell'Interno.” Carola Rackete si rivolge alla Procura romana per denunciare Matteo Salvini e lo fa con accuse pesanti, chiedendo che al responsabile del Viminale vengano sequestrati i mezzi social dove lancia quelli che i suoi legali definiscono messaggi di odio. 14 pagine di querela, nelle quali, tra le altre cose, si legge che la capitana della Sea Watch è stata ripetutamente definita sulle pagine Facebook e Twitter di Salvini come sbruffoncella, complice dei trafficanti, potenziale assassina, delinquente, criminale e pirata. Tra le prove presentate c'è anche questa foto, un'immagine che, secondo gli avvocati della Rackete assume la connotazione di una segnalazione pubblica e rimanda ai manifesti dei ricercati. Un’istigazione a delinquere, spiegano, ed è proprio questo uno dei due reati, insieme a quello di diffamazione aggravata, che vengono denunciati in Procura. La 31enne tedesca ricorda che la legittimità della sua condotta, quella di aver salvato 60 naufraghi, chiedendo poi di poterli far sbarcare in un porto sicuro italiano dove è attraccata forzando il blocco della Guardia Di Finanza, dopo giorni trascorsi a largo di Lampedusa è stata riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria che l'ha valutata come: adempimento di un dovere. Nella denuncia di Carola c’è poi anche la ricostruzione di quella che definisce una campagna diffamatoria di Salvini contro l'organizzazione umanitaria Sea Watch, ma anche contro la stessa Rackete, vittima sui social di pesanti attacchi verbali. Accuse alle quali Salvini risponde con sarcasmo, sempre via Twitter, affermando che “la comunista tedesca, quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza ha chiesto alla Procura di chiudere le pagine Facebook e Twitter. Non c'è limite al ridicolo.” scrive quindi il Ministro dell'Interno, chiudendo il post con la domanda: “Quindi posso usare solo Istagram?” domanda, questa, alla quale sarà però solo la Magistratura a poter rispondere.