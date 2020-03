Lamorgese: 11 miliardi per cassa integrazione

Sono certamente preoccupata della situazione generale che si sta man mano delineando. Come governo è stato fatto tanto perché abbiamo messo a disposizione 11 miliardi, quindi io spero per la cassa integrazione e io spero che queste risorse arrivino quanto prima perché è un segnale importante, perché i cittadini hanno delle esigenze primarie, a cui lo Stato non può che farsi carico. E questo mi pare che lo stiamo facendo.