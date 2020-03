Lamorgese: Europa dia segnale di unità

Questo è il momento in cui l'Europa deve dare un segnale, un segnale di unità, di solidarietà, perché il coronavirus, per carità, l'Italia è stata uno dei primi Paesi dopo la Cina ed è stato anche al momento quello più colpito, ma questo è un virus che ha colpito tutta l'Europa e non solo. Allora è questo il momento di prendere delle decisioni, anche da un punto di vista economico-finanziario, che possano far sentire l'unità di un'Europa, che tante volte devo dire, anche su altri versanti, non è stata del tutto solidale. Secondo me oggi abbiamo un'opportunità da non perdere, che è quella di essere tutti uniti per uno stesso fine.