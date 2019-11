Landini: rilanciare investimenti per creare lavoro

Noi abbiamo chiesto di andare a una rivalutazione di tutte le pensioni almeno cinque volte al minimo e di ragionare su una possibile quattordicesima per le pensioni più basse. La risposta è stata totalmente insufficiente perché si è passati da tre a quattro volte il minimo, questo non è sufficiente, vogliamo uno sforzo in più, ma allo stesso tempo è evidente che noi se vogliamo dare un futuro al Paese, ed è per questo che lo diciamo con molta forza, c'è bisogno di rilanciare gli investimenti per creare lavoro e c'è bisogno di difendere il lavoro che c'è, che è la condizione per rafforzare anche lo stato sociale.