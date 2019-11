Le Sardine a Perugia, le voci dei partecipanti

Per dimostrare un segno di vita del popolo umbro, del popolo italiano. Io non sono umbro di origine, ma non si può dire: vinci e noi cinque anni sotto la... - No, vinci e comincia la battaglia adesso. - Il mondo per i nostri figli non è questo. Quindi è questo che noi chiediamo: chiediamo una politica magari più a favore del popolo, più a favore e non contro, non contro chiunque. Fatta di persone e non di politologi, di finti politici si spacciano dietro a - false schermate. - Era parecchio che ci voleva una bella manifestazione così. - Sardine a tutto andare. - A tutto andare. - C'è bisogno di rinnovamento forte. - Quante sardine? Tante sardine, tante. - Da dove venite, da Perugia? - Da Marsciano. - Siete venute a Perugia per dire? - Per stare in mezzo a questo mare di sardine e per dire serenità, allegria e leggerezza, ce n'è bisogno.