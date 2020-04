Lega: senza centrodestra governo non aveva maggioranza

Se il Governo potrà usare per gli italiani 55 miliardi di euro, di cui si parla oggi, è solo perché la lega e il centrodestra sono stati in quest'aula e hanno votato questo provvedimento. Questo per onestà, ed è strano, lo dico al Presidente Conte, che si rimproverino ogni nefandezze a Salvini, la Lega e al centrodestra, ma se noi oggi non fossimo per responsabilità e per amore dell'Italia rimasti qua dentro, voi avreste perso per strada giorni e miliardi di euro.