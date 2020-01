Legge elettorale, Di Giorgio: follia cambio continuo sistema

Mi sembra veramente una follia quello che abbiamo fatto nel Paese, di cambiarla così velocemente tante volte e di essere l'unico Paese che lo fa. Questo è uno degli elementi che dovrebbe essere a fondamento della convivenza, sociale e civile, di un popolo per non dico l'eternità, ma almeno una o due decadi, poi magari cambiano le cose e viene in mente di riformare anche il sistema con cui si è rappresentati in Parlamento, ma sicuramente avere che ogni Governo, ogni cambio di coalizione viene a cercare di presentare una riforma, che possa essere più o meno conveniente di come si vota, è una figura terribile a livello internazionale.