Legge elettorale, Luciani: governabilità non è soluzione

La governabilità può servire ma non è detto affatto che sia uno strumento efficace, perché noi abbiamo sperimentato una maggiore stabilità dei governi da 25 anni a questa parte, eppure da 25 anni a questa parte il Paese è in stagnazione, non si può dire che la situazione sociale sia migliorata e quindi penso che non sia da gettar via la governabilità, ma non si debba investire nella governabilità un'aspettativa eccessivamente elevata.