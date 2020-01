Legge elettorale, Rixi: Mattarellum ok per maggioritario

Tornare alla Prima Repubblica in questo Paese non è un passo in avanti, lo dico perché rischiamo di tornare con una legge elettorale proporzionale pura, come c'era prima del '92, probabilmente con dei problemi in più rispetto a quelli che avevamo nel '92, con un mondo completamente diverso, con degli equilibri politici completamente diversi. A me sembra che il 5 Stelle dopo aver un po' governato e aver assaporato cosa vuol dire avere un pelo di potere ha paura di perderlo. Quindi sapendo dei sondaggi che non è in grado più di avere un 50 % come voleva prima e quindi di governare da solo, oppure di poter fare una coalizione, si tiene aperta a tutte le possibilità, facendo una legge proporzionale