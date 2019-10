Leopolda 10, Renzi: Quota 100 è solo spot elettorale

Noi siamo quelli che hanno alluvionato la politica italiana di progetti, di idee e di proposte. Non è arrivato neanche un ultimatum al Governo da questo salone, casomai, anziché l'ultimatum al Governo è arrivato il riconoscimento del primato della politica e il primato della politica significa non vivere, come c'ha purtroppo abituato a fare un certo populismo non solo in Italia, di spot. Quota 100 è uno spot, prende centomila persone, le riempie di soldi, o meglio, non le riempie di soldi, ci mette tanti soldi poi a queste persone non arrivano tanti soldi. Arriva semplicemente la pensione un anno prima, e costa 20 miliardi in 3 anni. M perché Salvini la fa? Perché deve dire che ha risolto il problema dei pensionati, perché con un like, con un post, con un tweet può dire: Io con Quota 100 ho risolto il problema. È la politica dell'annuncio, è la politica dello slogan. Io fermo un barcone, nel momento in cui ho fermato un barcone, ho bloccato l'invasione. Poco importa se nelle stesse ore centinaia di barchini arrivano nelle coste calabresi e nelle coste pugliesi. E poco importa a Salvini se quelle persone sono accolte con umanità dai residenti del posto, perché sanno che di fronte al rischio di morire in mare prima si salvano le persone e poi si ragiona di come integrarli, di come provare ad avere una strategia. Ma il punto fondamentale è che non interessa al populista risolvere il problema, interessa enunciarlo. Quota 100, prendo 100000 persone, prendo la storia di uno di Quota 100, ci metto un sacco di soldi sulla pubblicità su Facebook e su Instagram e via.