Leopolda, Renzi: nessun ultimatum al governo, solo proposte

Dire qualcosa di positivo, proporre delle idee, non è lanciare un ultimatum. È fare politica. Se io propongo di non tartassare le partite IVA non sto lanciando un ultimatum, sto dicendo ma che vi ha fatto di male il ceto medio e la classe media per essere tartassati da adempimenti inutili. Noi siamo quelli che hanno fatto il regime forfettario per le partite Iva, non siamo noi che stiamo andando contromano, sono loro. Noi siamo quelli che hanno alluvionato la politica italiana di progetti, di idee, di proposte. Non è arrivato neanche un ultimatum al Governo da questo salone, casomai, anziché gli ultimatum al Governo è arrivato il riconoscimento del primato della politica.