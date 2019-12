Libia, Conte: "Con Merkel-Macron per soluzione politica"

Abbiamo condiviso le valutazioni e abbiamo condiviso anche la necessità che l'Europa si faccia sentire. Come sapete, adesso ci sono degli attori, anche stranieri, che, essendo scesi sul terreno con impegno militare, con appoggio militare molto chiaro in termini di equipaggiamenti, in termini addirittura anche di militari e di soldati e in termini di risorse finanziarie, in questo momento, ovviamente, hanno un ruolo e dobbiamo confrontarci con loro, ma rimane la piena condivisione del fatto che bisogna indirizzare subito questo conflitto verso una soluzione politica e lo faremo con voce unitaria. Ragionevolmente perverremo anche adesso, in giornata, una dichiarazione congiunta.