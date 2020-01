Libia, Di Maio: "C'è rischio di instabilità e terrorismo"

Noi abbiamo la Libia a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste e non c'è solo un rischio instabilità, c'è un rischio terrorismo. Un rischio terrorismo che noi possiamo risolvere, possiamo evitare, se riusciamo a mettere intorno a un tavolo tutti gli attori di questa crisi, che non sono solo i libici, purtroppo, ma ci sono paesi che hanno interferenze e interferiscono continuamente con questa guerra civile. Il nostro obiettivo è metterli intorno ad un tavolo, insieme ad altri paesi della Comunità europea, dell'Unione europea e della comunità internazionale, per riuscire a trovare una soluzione.