Libia, Di Maio: non permetteremo arrivo 800mila migranti

Noi non permetteremo mai che 800 mila migranti arrivino in Italia e questo non lo si può fare solo con la politica che abbiamo adottato fino ad ora come Governo, ma lo dobbiamo fare intervenendo come Europa. Ho letto anche dell’indagine a carico del Ministro Salvini. Io ieri ho ricevuto la stessa notifica, sono indagato anch’io, ma non mi sento Napoleone, abbiate pazienza, perché questo è un momento molto importante per il nostro Paese.