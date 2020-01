Libia, Salvini: italiani rappresentati in modo indegno

Mi preoccupa molto quello che accade sul pianerottolo di casa nostra che è in Libia. Perché quando arrivano i militari turchi ai confini con l'Italia, perché di questo stiamo parlando, è un problema per l'economia, ma un problema per l'immigrazione e la sicurezza nazionale e se il Governo italiano non è avvisato da Trump di quello che fa e vengono rinviate le missioni europee in Libia, non penso che gli italiani meritino di essere rappresentati in maniera così indegna a livello internazionale.