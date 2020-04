Locatelli: con misure di contenimento evitate 30mila vittime

Uno studio autorevole, parto subito dalla coda, uno studio autorevole ha di fatto definito in almeno superiori a 30 mila il numero delle vite che sono state salvate o delle morti evitate attraverso queste misure di contenimento, ma mi faccia provare a dare due ulteriori dati utili per far capire come è cambiata la dinamica nei nuovi giorni a cui facevo prima riferimento. Il 27 di marzo i deceduti erano il 12% in più rispetto al numero del giorno precedente. Oggi siamo al 5 %. I numeri assoluti ve li ho già ricordati, 969 contro i 681 di oggi. L'incremento dei ricoverati nelle terapie intensive era un +3 %. Oggi siamo a un -2 %. Il numero totale dei ricoverati è passato da un +5% a 1% in più di oggi. Sono numeri che evidentemente parlano da soli.