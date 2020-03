Lombardia, Foroni: Fatte verifiche su ospedale campo Bergamo

Gli ospedali, queste 3 realtà Ospedaliere, quella di Cremona realizzata grazie all'amicizia degli evangelici… della comunità evangelica degli Stati Uniti, quello di Crema e quello che verrà realizzato a Bergamo, rientrano in una visione di Protezione Civile, nel senso che quando il sistema sanitario, per gli altissimi numeri, non riesce più a reggere secondo le strutture ordinarie, nonostante i grandissimi sforzi per aumentare le varie dotazioni, è chiaro che bisogna pensare con celerità e con velocità a nuovi spazi. Mi riferisco alla struttura di Bergamo, dove ieri mattina è stato fatto un sopralluogo di tipo tecnico. Prima ancora di avere una certezza di numero, una certezza di personale, abbiamo voluto verificare l'effettiva realizzabilità da un punto di vista tecnico, all'interno della Fiera di un ospedale di quel tipo.