Luigi Di Maio: La missione Sophia non esiste più

Che cosa portiamo a casa come Italia? Che è una missione contro l'embargo, che non è Sophia. Sophia non esiste più. La missione Sophia non esiste più. Adesso esiste una missione che blocca le armi e che ha delle regole d'ingaggio molto importanti. La prima di tutte è che le navi che saranno disposte in mare saranno nella zona est della Libia, e significa sulle coste est, dove c'è il traffico di armi. Se per caso... abbiamo convenuto che se per caso queste navi dovessero scatenare un pull factor, cioè fare in modo che, essendo vicino alla costa, fanno partire più migranti, la missione navale si blocca.