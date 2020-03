Maiorino: bene stop attività, priorità è salute di tutti

La scelta di fermare le fabbriche e i servizi non essenziali è sacrosanta. in questo momento per il Paese, per proteggere tutti. Col movimento 5 Stelle sappiamo benissimo che la priorità è fermare il diffondersi del virus. Il governo sta prendendo le decisioni migliori, chi fa polemica ora crea tensioni inutili in un momento difficile per tutti.