Malan: urgente tornare a produrre

L'ha detto la Presidente del nostro gruppo, Anna Maria Bernini, un mese fa, il 27 febbraio, che l'emergenza economica sarebbe stata presto altrettanto urgente dell'emergenza sanitaria. L'ha detto, ieri, Silvio Berlusconi in un'intervista, adesso dobbiamo evitare di portare persone alla fame e alla disperazione per l'emergenza economica. Le due cose vanno insieme, non ci può essere una ripresa evidentemente dell'attività economica se non c'è un'efficace azione dal punto di vista sanitario, ma non si può pensare di tenere chiuso il Paese per mesi. È urgente, bisogna vedere tutto quello che si può fare per poter di nuovo tornare a produrre.