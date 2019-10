Manovra, Bellanova: nessuna divisione nella maggioranza

Guardi, io inviterei tutti a riflettere su un dato; noi siamo in carica da meno di un mese, abbiamo fatto una manovra che è una manovra impegnativa. Abbiamo impedito che 23 miliardi di euro di IVA ricadessero sulle famiglie e sulle imprese, e insieme a questo abbiamo fatto interventi anche per sostenere la crescita e per una maggiore equità, quindi non c'è stata divisione. C'è stata una normale discussione, un confronto tra forze diverse.