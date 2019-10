Manovra, Conte: nessun ricatto,ma due passi avanti

Non ho subito nessun ricatto e non ho fatto nessun passo indietro. Invece abbiamo fatto due passi avanti. Ieri io stesso sono stato promotore, con un supplemento di riflessione allargata a tutte le forze politiche, di un differimento in modo da garantirci che la riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro, l'utilizzo del POS, sia collegato comunque alla riduzione delle commissioni sia per quanto riguarda i consumatori, sia per quanto riguarda gli esercenti.