Manovra, Di Maio: fiducioso, togliamo tasse

Io credo che le ambiziose riforme che stiamo portando avanti è logico che vedano delle differenze di opinione che, però, alla fine sono fiducioso possano portare a una sintesi. La cosa importante è che in questo momento la legge di bilancio porta a casa dei risultati fondamentali per gli italiani, come l'abolizione del superticket, l'abbassamento del cuneo fiscale per i lavoratori. Cominciamo a mettere un po' di soldi in tasca in più ai cittadini.