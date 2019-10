Manovra, Fontana: cambiare quota 100 è sbagliato

Ogni governo che cambia, si cerca di modificare quella che dovrebbe essere una delle norme alla base di una società civile. Non si può pensare che tutto cambi solo perché cambia il governo. Si è fatto una scelta che agevola l'ingresso al lavoro di tante persone, che agevola l'uscita del lavoro di tante altre persone. Andiamo avanti in questa direzione. Mi sembra che continuare a cambiare per recuperare qualche risorsa economica sia la manovra più sbagliata che si possa fare.