Manovra, Marattin: Italia Viva contraria a quota cento

Ci vuole un compromesso fra la giusta affermazione del Presidente Conte, cioè le manovre sono di tutti e non di questo o quel partito, con la libertà di una forza politica di proporre le sue idee. Noi siamo convinti che Quota 100 sia sbagliata, e diteci voi qual è il modo di dirlo. Se dirlo in Parlamento o ai giornali significa minare l'unità del Governo, dateci un luogo dove possiamo dire che secondo noi è ora di pensare ai ventenni e ai trentenni in questo Paese, e non sempre soltanto ai sessantenni.