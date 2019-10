Manovra, Meloni: "Lotta a evasione? Questo è chiedere pizzo"

Tassano ogni cosa. La soluzione per loro sono sempre le tasse. La soluzione è massacrare chi cerca di lavorare, chi cerca di produrre, chi cerca di tenere aperta un'attività e te la vendono come lotta all'evasione fiscale, però la lotta alla grande evasione quella non la fanno. Si va a pezzare gli scontrini dei bar, le attività aperte. Chi ha un nome e un cognome è facile trovare, arriva l'Agenzia delle Entrate e non fa lotta all'evasione; fa caccia al gettito, che è un'altra cosa. Devo trovare 7 miliardi? Li troverò; non importa come me li dai; me li darai, ma quella non è lotta all'evasione fiscale; quello è un pizzo che lo Stato italiano ti chiede di pagare.