Manovra, Pizzarotti: più redistribuzione verso i più deboli

Chi ha grandi patrimoni, come dire, vorrebbe o comunque sopporterebbe anche una patrimoniale sui grandi patrimoni, e parlando da milioni di euro in su, quindi senza impaurire le persone, per contribuire al risanamento del debito o comunque ad avere una manovra espansiva. Il tema è sempre non avere la certezza di come vengono spesi, e forse non avere anche la fiducia di chi e come li spende. Quindi siccome ci sono temi di cui dobbiamo parlare, c'è una forbice tra chi è sempre più ricco e chi è sempre più povero che va affrontata.