Manovra, Salvini: carbone agli italiani

Carbone a Natale per il Governo, secondo Matteo Salvini, che boccia in toto la manovra appena approvata. L’aumento dell’Iva l’abbiamo scongiurato anche noi l'anno scorso, senza mettere sette miliardi di tasse. Quindi, carbone sotto l'albero per le imprese e le famiglie italiane, speriamo sia l'ultima manovra questo Governo. Ma il segretario della Lega critica anche i rapporti fra Di Maio e la Cina, quando il comitato di controllo dei servizi segreti lancia l'allarme sulla sicurezza nazionale, su infiltrazioni straniere in infrastrutture strategiche per l'Italia, dice Salvini, e il presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri e quello delle Infrastrutture dei 5 Stelle fanno finta di niente e tirano dritto. C'è qualcosa che non va. E poi la concessione Autostrade. Secondo Di Maio va tolta, mentre il Premier Conte è possibilista, e anche su questo Salvini è perentorio. Chiedetelo a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, perché Di Maio e Conte avevano la scusa che è colpa ù di Salvini fino ad agosto. Adesso che siamo a dicembre non c'è più Salvini al Governo, Sono mesi che stanno litigando anche su questo. Il risultato è che stanno devastando il Paese perché le concessionarie autostradali non fanno manutenzione.