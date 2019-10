Manovra, Zingaretti: sembrava impossibile ma siamo riusciti

Sembrava impossibile, perché io sono convinto che alle radici della crisi di Governo di luglio ci sia la paura di dover affrontare questa manovra, e invece ce l'abbiamo fatta. La valanga dei 23 miliardi dell'IVA è fermata, è ferma, non sta e non distruggerà l'Italia, e in più si tagliano le tasse sul lavoro e si riprende una stagione di investimenti.