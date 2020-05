Manzella: punto prossimo Dl i contributi a fondo perduto

Io penso che questo sia un decreto che si pone in continuità e rafforzi l'impostazione che è stata data fin dall'inizio, cioè iniettare liquidità nelle imprese, differire i termini per adempimenti amministrativi e fiscali e dall'altra parte muoversi sulla base di indennizzi per le categorie che hanno subito i tagli e le cadute di prodotto maggiori. Da questo punto di vista mi sembra che il punto qualificante per quanto riguarda le imprese sia la previsione di contributi a fondo perduto.