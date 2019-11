Marattin su Mes: "Sono state dette molte bugie"

Vengono a dire “no, però tu fai domanda di assistenza a questo fondo e devi ristrutturare il debito”. È una bugia. Ci vengono a dire “ci sono condizioni capestro, non stanno scritte da nessuna parte”. Cioè, io mi chiedo: ma che democrazia è quella in cui si prende un tema, si sfrutta il fatto che sono temi abbastanza, neanche troppo, complessi, per cui 60 milioni di italiani non hanno necessariamente gli strumenti per comprenderli, si raccontano una serie di balle, si costruisce una narrazione orecchiabile fatto di tradimento, eccetera, e si costruisce su di questo una battaglia politica basata sul nulla, continuando a ripetere le bugie una dopo l'altra, come faceva la propaganda dei regimi non democratici. Mi chiedo: ma siamo sicuri che è tutto a posto così?