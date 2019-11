Marinaro, ex Ilva: ci sono state aperture

Innanzitutto, c'è stata un'apertura. La proposta dell'apertura è soddisfacente, era auspicata. Riteniamo che si debba, innanzitutto, definire in termini epistolari, per cui su nota scritta, quello che si è detto e vorremmo equilibrare un rapporto di par condicio, per cui il 70% dell'intero fatturato non solo ai trasportatori, ma alle aziende, a tutte le aziende dell'indotto, con il saldo del 30% alle scadenze naturali delle fatture, per cui, in questo caso, noi andremmo a trattare l'intero pacchetto di oltre 60 milioni di euro di corrente e andremmo a includerlo in un unico documento. Il punto è non ritornare più su un argomento discusso e, pertanto, accordato. L'accordato, ovviamente, ad oggi è un auspicio, in quanto l'intento verbale acquisito ieri non si è concretizzato in alcun bonifico. Le aziende attendono i pagamenti.