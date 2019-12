Consulta, Cartabia: "Spero che sesso ed età non contino più"

Ho l'onore, in qualche misura, di essere qui come motivo d'ispirazione anche per altri e un apripista, sperando, alla prossima elezione, di poter dire e commentare con il commento fatto dalla neo Presidente finlandese Sanna Marin, che l'altro ieri, si leggeva sui giornali, diceva: “L'età e il sesso non contano.” In Italia contano ancora un po', speriamo presto di poter dire: “L'età e il sesso non contano!”