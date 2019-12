Mattarella ad Assisi: "Costituzione esorta a pace nel Paese"

La Costituzione, richiama esorta sollecita alla pace interna al nostro paese. Gli italiani non possono che essere particolarmente sensibili e attenti a questo tema, a questo altro fronte della pace. Non potendo dimenticare la stagione drammatica e triste del terrorismo, e ben conoscendo le conseguenze nefaste di lacerazioni profonde. È una scelta di grande sagacia quella della nostra Costituzione, che disegna in tutta la sua architettura, un modello di paese che si senta comunità di vita.