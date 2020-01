Mattarella: agenzie contro fake news e titoli fuorvianti

È una tradizione delle grandi agenzie, quella della verifica delle notizie. Per trasferirla con autorevolezza e credibilità agli organi d'informazione. Questo naturalmente è sempre più importante, anche perché siamo nella stagione delle fake news, come tutti sappiamo. In cui è facile costruire notizie o titoli che disorientano, ma non sono corrispondenti alla realtà.