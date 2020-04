Mattarella: chiusura scuole è una ferita per tutti

Un evento drammatico che possiamo ben definire epocale. Le Scuole chiuse sono una ferita per tutti, ma anzitutto per voi ragazzi, per i vostri insegnanti, per tutti coloro che giorno per giorno partecipando alla vita di queste comunità. Infondo, costretti a casa avvertite, molti forse con sorpresa, che la Scuola vi manca. Probabilmente, non avreste mai immaginato che poter uscire per andare a scuola costituisse un esercizio di libertà, della vostra libertà.