Mattarella: politica non sia disumana, deve offrire ideali

E la politica non può essere disumana! Zaccagnini parlò dell'esigenza del dovere di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una prospettiva di valori per evitare - così disse - inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si corre. E' un messaggio forte, per oggi!