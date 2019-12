Mattarella: Politica non sia solo scontro ma dialogo e confronto

Nella stagione che viviamo il confronto politico assume sovente toni molto aspri e anche alcuni recenti passaggi parlamentari hanno fatto registrare tensioni. Sappiamo che la politica comporta anche scontri. Vorrei, a questo riguardo, ricordare alcune parole di Aldo Moro: “Anche se talvolta profondamente divisi, sappiamo di avere in comune, ciascuno per la propria strada, la possibilità e il dovere di andare più lontano e più in alto. Non è importante che pensiamo le stesse cose, invece è di straordinaria importanza - scriveva - la comune accettazione di essenziali ragioni di libertà, di rispetto e di dialogo”.