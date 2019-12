Mattarella: Risolvere problemi, non solo cercare il consenso

Preparare il futuro, cominciando a viverlo significa non ignorare quel che si trasforma attorno a noi. Alzare lo sguardo dall'emergenza del presente non significa, in alcun modo, parlar d'altro. Significa al contrario indicare la cornice, � un metodo in basa ai quali adoperarsi per risolvere tanti problemi, anche gravi, che ancora attendono soluzione, guardando oltre il contingente e la mera ricerca di consenso.