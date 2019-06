Mattarella, salvataggio vite umane rende prestigio a Italia

Per questo l'azione della Marina è fondamentale. È l'azione che garantisce la sicurezza del nostro Paese, dei mari e delle coste del nostro Paese, sotto ogni profilo: la sicurezza in generale, il mantenimento della pace, la sicurezza della libertà di navigazione e dei commerci, la sicurezza delle infrastrutture, e lo ha poc'anzi l'Ammiraglio puntualmente ricordato. In questi anni, con intensità, il salvataggio di vite umane, che ha reso prestigio al nostro Paese.