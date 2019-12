Mattarella su Libia: indispensabile solidarietà Ue

Un salto di qualità complementare con l'Alleanza atlantica che da 70 anni rimane garanzia di pace e di libertà. Un'Alleanza che vorremmo sempre davvero strumento di solidarietà su tutti i versanti delle relazioni e in tutte le direzioni di strategia di sicurezza, con concreta uguale attenzione nei confronti di tutte le minacce, anche di quelle che in termini di instabilità e di terrorismo continuano a provenire dal quadrante meridionale. Solidarietà politica e comune visione in vicende come quelle che coinvolgono da troppo tempo la Libia sono indispensabili e sarebbero sommamente giovevoli.