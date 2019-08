Meloni a Sky tg24: Fdi non si presterà a giochi di palazzo

“Giochiamo a carte scoperte. Se il Presidente della Repubblica decidesse, in caso di una crisi di Governo, di valutare se ci sono maggioranze alternative, lei è una strada che percorrerebbe?”. “No, mai. I voti di Fratelli d'Italia per i giochi di Palazzo e per i Governi fatti sulla pelle dei cittadini, contro il parere dei cittadini, contro quello che pensano i cittadini, Governi di minoranza, Governi di gente abbarbicata alle poltrone, i voti di Fratelli d'Italia non ci sono mai stati e non ci saranno mai”.