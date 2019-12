Meloni al Pd: ora il Parlamento non conta più?

Se al Parlamento gli togliete la legge di bilancio vi comunico che la democrazia parlamentare non c'è e non c'è manco il Parlamento. Vorrei chiedere ai colleghi del DP, che lo scorso anno andarono a fare ricorso alla Consulta contro la contrazione dei tempi parlamentari, adesso non conta più il Parlamento? Adesso non conta più la Costituzione? Quando si arriva al Governo, finalmente, Costituzione e Parlamento non ci servono?