Meloni: contro immigrazione si possono costruire muri

Io sogno un Governo e noi un giorno costruiremo un Governo che dica chiaramente che l'immigrazione illegale non si può fare in Italia. In Italia non si entra illegalmente. Non ci sono scuse e su questo non si torna indietro. Se servono i muri si costruiscono i muri, se servono i blocchi navali si fa il blocco navale, come avremmo dovuto fare già da tempo, si fa quello che si deve fare per fermare l'immigrazione illegale.